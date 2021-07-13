Озвучен рейтинг аэропортов Украины по пассажиропотоку

В топ-3 аэропортов Украины по итогам июня 2021 года вошли Борисполь, Львов и Одесса, свидетельствует проведенный анализ статистики авиапредприятий, сообщает Avianews.

Борисполь обслужил 938,7 тыс. человек, что составляет 58% от всех авиапутешественников Украины.

Результат Львова находится на уровне 183,2 тыс. пассажиров, Одессы — 129,1 тыс. пассажиров.

В июне Одесса вернулась на третью строку рейтинга среди аэропортов Украины.

В мае третье место занял аэропорт Харьков, который по итогам июня переместился обратно на четвертую строку. Но этот аэропорт один из двух в стране превысил результат работы докризисного июня 2019 года. Об аналогичном превышении показателей сообщил также аэропорт Запорожье.

Пассажиропоток аэропортов Украины в июне и первом полугодии 2021 года:

Борисполь: 938,7 тыс. / 3 млн 396,9 тыс. пассажиров

Львов 183,2 тыс. / 512,4 тыс. пассажиров

Одесса 129,1 тыс. / 417,9 тыс. пассажиров

Харьков 126,9 тыс. / 405,1 тыс. пассажиров

«Киев» (Жуляны): 117,6 тыс. / 337,3 тыс. пассажиров

Запорожье: 66,7 тыс. / 224,8 тыс. пассажиров

Днепр: 29,9 тыс. / 111,8 тыс. пассажиров

Всего аэропорты Украины в июне 2021 года обслужили 1 млн 617,1 тыс. пассажиров, сообщила Госавиаслужба Украины. По итогам работы в первом полугодии 2021 года общий пассажиропоток воздушных ворот страны составил 5 млн 479,1 млн человек.

В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории аннексированного полуострова Крым. В первом полугодии 2021 года он принял и отправил 2 млн 536 тыс. пассажиров, в июне 2021 года — 1 млн путешественников.