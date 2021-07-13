В ВОЗ предостерегли от смешивания COVID-вакцин

Во Всемирной организации здравоохранения советуют людям не смешивать вакцины COVID-19 от разных производителей, сообщает Слово и дело.

В ВОЗ называют это опасной тенденцией, поскольку данных о воздействии на здоровье мало.

Об этом во время брифинга заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадения" , – сказала она.

По ее словам, в странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу.