В Минкульте раскритиковали статью Путина об украинцах
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал статью президента Российской Федерации Владимира Путина о якобы "братстве" украинцев и россиян. По его словам, раньше историю переписывали и цари Московии, и лидер СССР Иосиф Сталин, сообщает УНИАН.
"Так же точно продолжил во времена убийства правды Сталин. Он не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", – указал Ткаченко.
При этом он напомнил, что в российской конституции гарантировано право на самоопределение и свободу всем народам, но власти РФ пренебрегают правами нацменьшин и принципами демократии. Кроме того, министр отметил, что Россия в отношении Украины сеет вражду и использует лживую пропаганду вместе с вооруженной агрессией.
"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналась славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", – подытожил Ткаченко.