В Минкульте раскритиковали статью Путина об украинцах

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал статью президента Российской Федерации Владимира Путина о якобы "братстве" украинцев и россиян. По его словам, раньше историю переписывали и цари Московии, и лидер СССР Иосиф Сталин, сообщает УНИАН.

"Так же точно продолжил во времена убийства правды Сталин. Он не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик" , – указал Ткаченко.

При этом он напомнил, что в российской конституции гарантировано право на самоопределение и свободу всем народам, но власти РФ пренебрегают правами нацменьшин и принципами демократии. Кроме того, министр отметил, что Россия в отношении Украины сеет вражду и использует лживую пропаганду вместе с вооруженной агрессией.