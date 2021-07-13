В США проведут расследование убийства президента Гаити

Министерство юстиции США проведет собственное расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Энтони Коли, сообщает Лента.Ру.

Коли рассказал, что представители министерства оказывают помощь правительству Гаити в расследовании этого "чудовищного нападения".

Так, высокопоставленные чиновники из США уже прибыли в страну и провели первоначальную оценку фактов и обстоятельств, связанных с убийством Моиза.

"Министерство также расследует, было ли нарушено уголовное законодательство США в связи с этим делом" , — сообщил пресс-секретарь ведомства.

Ранее стало известно, что несколько человек, подозреваемых в убийстве Моиза, ранее были информаторами правоохранительных органов США. В частности, сообщалось, что один из подозреваемых был осведомителем Управления по борьбе с распространением наркотиков США, и еще несколько — Федерального бюро расследований США.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.