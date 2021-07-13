Бывший "слуга" Шевченко похвалил статью Путина об украинцах

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко назвал "сильной" статью президента РФ Владимира Путина об Украине.

Своим мнением Шевченко поделился﻿ в телеграм-канале.

По мнению нардепа, Украине надо "возвращать свою субъектность, освободившись от диктатуры запада".

Также Шевченко считает, что примирение между Украиной и Россией невозможно без Беларуси.

"И Беларусь, как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией. Ибо только глупые или лживые политики говорят нам, что проблемы Украины в режиме Путина или Лукашенко, а сменив их - мы решим все наши невзгоды и вернём все наши территории. Это не так, Путин и Лукашенко лишь внешнее проявление воли своих граждан" , – пишет Шевченко.



Как считает депутат, Украине надо поменять политику в отношении России и Беларуси, "ведь это наши братские народы".

"Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово" , – добавил он.

Ранее на сайте Кремля опубликовали на украинском и русском языках статью президента России Владимира Путина про "историческое единство русских и украинцев".