Владельцев евроблях подставляют на штрафы: новая мошенническая схема

Нерешенная проблема с растаможкой более 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые ранее осуществляли перезаезды через пропускные пункты на границе с РФ, оказалась в поле зрения предприимчивых решал, сообщает UBR.

Так, на таможенных пунктах Курчуган (Одесская область) и Новые Ярыловичи (Черниговская область) за $300 им предлагают обнулить факт такого перезаезда и еще за $250 – растаможить саму машину. Таможенные органы Украины уже заявили, что данная процедура является незаконной.

По словам юриста ОО "Авто Евро Сила" Ивана Казачука, схема построена таким образом, что данные автомобили делают "временный" выезд и дальнейший въезд в одном из двух обозначенных пунктов, а потом проходят процедуру растаможки либо в Одессе, либо в Чернигове. При этом владельцев машин уверяют, что якобы история с РФ полностью "исчезает" из поля зрения таможни, и действия абсолютно легальны.

"Опасность этой схемы для простого человека состоит в получении огромного штрафа в соответствии с ст. 485 Таможенного кодекса Украины. Размер штрафа может колебаться от $5000 до $6000", – заявил Иван Казачук.

Речь идет о незаконном использовании льгот, подчеркивают в организации, поскольку автомобиль, который заехал со стороны России, во-первых, не имеет права выезжать за границы таможенной территории Украины с оплатой 8500 грн. (на него не распространяется льгота).

А во-вторых – въезжать обратно и осуществлять таможенное оформление. Таким образом, автомобиль растамаживается по заниженной таможенной ставке, что и считается нарушением.

"Проконсультировавшись с таможенными органами, мы получили однозначный ответ, что льготы имеют отношение только к процедурам растаможки по таможенной декларации ІМ40АА (стандартной) и МД-1, когда человек выезжает за границы таможенной территории без дальнейшего таможенного оформления. Но не распространяются на автомобили, которые сделали перезаезды на таможенных постах, которые граничат с РФ" , – говорит Казачук.

В итоге такие евробляхи не могут быть даже законно вывезены, не говоря уже об их повторном ввозе и легальной растаможке.

Всех же, кто попался в руки мошенников, через 3-5 месяцев будут ждать штрафы. С 10 ноября, по истечении срока действия Закона №1402-ІХ, все такие машины по Централизованной базе данных начнет проверять управление по противодействию таможенным нарушениям, фиксировать правонарушения и привлекать провинившихся к ответственности.

В то же время растет негодование водителей, которые на момент перезаезда на пунктах Курчуган и Новые Ярыловичи не получили предупреждение со стороны сотрудников таможни о незаконности такой схемы. В ОО "Авто Евро Сила" заявляют, что проблема состоит в коррупции и заинтересованности отдельных таможенных инспекторов в таких схемах.

Этот вопрос сейчас на повестке у Государственной таможенной службы, где готовятся разъяснения для водителей и соответствующие распоряжения для всех таможенных пунктов, которые взаимодействуют с евробляхами.