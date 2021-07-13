В России БТР протаранил маршрутку: есть жертвы

В результате столкновения маршрутки "Газель" и военного бронетранспортера (БТР), который двигался в колонне на Ставрополье, погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает Деловая столица.

"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели" , — цитирует слова представителя военного ведомства ТАСС.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Как уточнил Telegram-канал Mash, авария произошла на въезде в Тамбукан. Маршрутка ехала из Пятигорска, в ней было 8 пассажиров.