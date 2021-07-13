В Борисполе произошло масштабное ДТП: есть погибший

В Борисполе Киевской области во вторник, 13 июля, столкнулись три грузовых автомобиля. Предварительно, один человек погиб, сообщает Обозреватель.

ДТП произошло на Кольцевой дороге, в направлении города Харькова.

"В результате аварии одного из водителей зажало в кабине – спасателям пришлось вырезать его с помощью инструмента. Причины и обстоятельства происшествия установят следователи", – рассказал собеседник.

Он уточнил, что решается вопрос о квалификации события по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведших к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.