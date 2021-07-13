"Авансовый платеж": как его заплатить онлайн

В июле 2021 года жители Киева будут получать счета за коммунальные услуги с новой графой «авансовый платеж» за отопление. Этот платеж будет добровольным. И его можно оплатить в онлайне, сообщает AIN.ua.

Что такое «авансовый платеж»

В счете за коммуналку за июнь 2021 года, который киевляне получат в июле, появится отдельная строчка с рекомендованным авансовым платежом за отопление. Его можно оплачивать при желании. Эти суммы будут учитываться наперед и позволят сэкономить на отоплении зимой.

Как его рассчитывают

Сумму такого платежа считают в соответствии с площадью квартиры, которая отапливается. Его рассчитывают как треть от среднемесячной по городу стоимости отопления за сезон 2020/2021. Средняя стоимость отопления за предыдущий отопительный сезон составляла 30,79 грн/кв.м., поэтому размер авансового платежа — 10,16 грн/кв.м.

Изображение «Центра коммунального сервиса»

Этот платеж будет указан в следующем счете за коммунальные услуги, как переплата (если у пользователя нет задолженности). Если нет долгов, его зачислят как авансовый платеж за отопление.

Как платить его в онлайне

В «Центре коммунального сервиса» говорят о том, что авансовый платеж можно оплатить также в личном кабинете. Для этого нужно самостоятельно отредактировать сумму к оплате в поле услуги централизированного отопления (с учетом рекомендованной суммы из графы «авансовый платеж»).

В колл-центре «Центра коммунального сервиса» подтвердили, что таким же образом можно оплачивать авансовый платеж в интернет-банкинге или другой системе онлайн-платежей.

Если авансовый платеж проведен — средства остаются на личном счете, отображаются в платежках и в личном кабинете.