"Авансовый платеж": можно ли заплатить онлайн

Жители Киева в июле будут получать счета за коммунальные услуги с новой графой «авансовый платеж» за отопление. Киевляне по желанию могут оплачивать рекомендованные суммы за услуги заранее, сообщает ЦКС.

Сумма такого ежемесячного платежа за услугу отопления формируется в соответствии с отапливаемой площадью отдельной квартиры. Этот платеж рассчитывают как треть от среднемесячной по городу стоимости отопления за сезон 2020/2021.

Средняя стоимость отопления за предыдущий отопительный период составила 30,79 грн. / м.кв., поэтому размер авансового платежа - 10,16 грн. / м.кв.

Авансовый платеж будет указан в следующем счете как переплата соответствующей услуги. Платеж будет зачислен как авансовый исключительно в случае отсутствия задолженности за отопление.

Осуществить авансовый платеж можно в личном кабинете, для этого необходимо самостоятельно отредактировать сумму к оплате в поле услуги централизированного отопления с учетом рекомендованной суммы, указанной в счете.