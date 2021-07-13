Как разлюбить сладкое раз и навсегда: топ-7 советов от диетолога

Непреодолимая тяга к сладкому – одна из самых распространенных проблем худеющих. Но стоит ли с ней бороться и демонизировать сахар или можно с ним просто "подружиться"? На эти вопросы ответила диетолог Альбина Комиссарова, сообщает РБК-Украина.

Эксперт утверждает в Instagram, что любовь к сладкому это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины.

Простое, но эффективное правило: не покупайте его домой регулярно. Если дома нет ничего, не факт, конечно, что вы не пойдёте в магазин возле дома, но соблазнов все же меньше. Ешьте сладости в ресторане или в гостях, но дома его быть не должно. ⠀

Не убирайте сразу сахар полностью из жизни, это будет трудно, оставьте допустимую норму. Для начала уберите сладкие напитки или ешьте сладкое 1 раз в день что-то одно. Не один торт, а один кусочек или 1 конфета. Да, это не одно и то же, но если будете есть разнообразно, баланс будет сохранен.

Замена - наше все. Меняем вкусные покупные мюсли с кучей сахара на домашнюю гранолу. Или йогурт с добавками на белый йогурт с фруктами, добавленными вами дома. К чаю нарезайте яблоко зелёное тонкими ломтиками, а не берите пачку печенья. Будет сложно сначала, но вы быстро привыкнете. И значительно сократите потребление сахара. ⠀

Изучайте состав. Возможно, вы до конца и не знаете, сколько едите сахара. Он есть в хлебе, соусах, в абсолютно несладких, с виду, мюсли и тд. Если начать хотя бы обращать внимание, записывать, сколько чего вы едите, уже получите первые результаты.

Не запрещайте себе сладкое в голове! Увы, современный модный мир диктует нам полный отказ от сахара. Чувство вины заставляет нас ограничивать его полностью, затем срыв, снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет 1 конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю. ⠀

Готовьте сами! Учитесь и пробуйте новое, вместе с семьей. Сделайте сырники или пирог, где вы видите сколько сахара вы кладете. Вы поймёте, что вам вкусно и так. ⠀

Не заедайте эмоции. Это самое сложное. Но дневник помогает понять, когда и почему вы едите сладкое, отследите: грустно вам или скучно, злитесь или радуетесь. Будем учиться получать эмоции не из еды!

Автор: Ольвия Агаркова