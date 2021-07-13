Данилов может возглавить МВД после отставки Авакова — источники

Алексей Данилов рассматривается на Банковой как потенциальный сменщик главы МВД Арсена Авакова. Есть и другой кандидат — люстрированный офицер полиции Александр Ефименко, сообщает Новое время.

Источники считают, что Данилов может перейти работать в Министерство внутренних дел после отставки нынешнего министра.

"Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняли его узнаваемость среди украинцев" , — сообщается в материале.

Журналисты обратились в пресс-службу СНБО с просьбой прокомментировать данные своих источников. В силовом ведомстве не смогли сформулировать четкий ответ. На информационный запрос редакция получила сообщение, что "в ближайшее время не смогут ответить".

Сам Данилов также уклонился от прямого вопроса — есть ли у него амбиции стать министром МВД. Он проигнорировал вопрос в WhatsAPP.

Кроме секретаря СНБО, по данным НВ, на Банковой также рассматривают на кресло министра МВД Александра Ефименко, директора Центра инфраструктуры и технологий МВД. Это ведомство делает многомиллионные закупки для полиции.

Сам Ефименко оказался в списке люстрированных чиновников, так как во времена Януковича занимал пост замначальника УМВД в Херсонской области. В 2017 году через суд он добился восстановления права занимать государственные должности.