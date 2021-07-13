СБУ разоблачила коррупционную схему растаможки авто

В Одесской области СБУ блокировала коррупционную схему растаможки корейских и американских автомобилей, сообщает Служба безопасности Украины.﻿

Служба безопасности Украины блокировала схему получения взяток за растаможку иностранных автомобилей на Одесской таможне. По предварительным оценкам, злоумышленники ежемесячно незаконно оформляли почти 100 транспортных средств.

По данным досудебного следствия, старший государственный инспектор таможенного поста требовал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей в режиме “импорт”, которые поступали из Южной Кореи и США. Кроме того, таможенник обещал не затягивать таможенные операции. Стоимость таких "услуг" составляла от 100 до 300 долларов, в зависимости от марки автомобиля.

Правоохранители задержали злоумышленника “на горячем” во время получения очередной неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление семи автомобилей.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту дела. Продолжаются следственные действия для установления всех участников коррупционной схемы.

Операция по разоблачению, документированию и задержанию злоумышленников происходила совместно со следователями ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.