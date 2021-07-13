Жена Дмитрия Комарова показала яркий летний образ

Жена популярного украинского телеведущего Дмитрия Комарова, журналистка Александра Кучеренко ошеломила стильным летним образом. Она позировала на камеру в льняном костюме салатового цвета, сообщает 24 Канал.

Александра Кучеренко является одной из самых популярных журналисток Украины. Она каждый раз радует поклонников не только интересными сюжетами, но и красивыми аутфитами.

Девушка позировала на камеру в льняном костюме, который прекрасно подошел для жаркой летней погоды. Наряд состоял из широких шорт и удлиненного пиджака, под который Александра надела белую футболку с принтом.

Яркий образ Кучеренко довершила лаконичная подвеска. Девушка искренне улыбалась и наслаждалась моментом перед началом рабочего дня.