Украинского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро (2016) по спортивной гимнастике Олега Верняева на четыре года дисквалифицировали за допинг, что исключает его участие в ОИ в Токио. В крови спортсмена нашли мельдоний, сообщает Обозреватель.

По словам нашего соотечественника, запрет на участие в соревнованиях вступил в силу с ноября 2020 года.

Верняев свою вину не признал и собирается оспаривать решение этического комитета Международной федерации гимнастики в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Спортсмен написал, что не собирается опускать руки и пойдет до конца.

"Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду. Самый главный вопрос – как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена" , – заявил Верняев.

Напомним, что он является титулованным спортсменом. Кроме победы на Олимпиаде в Рио на его счету "серебро" ОИ-2016, "золото" чемпионата мира (2014), три первых места на Европейских играх и шесть побед на чемпионатах Европы.