В России произошел взрыв в гостиннице – один погибший
В российском Геленджике произошел взрыв в гостиннице Азария". По неподтвержденной информацией, один человек погиб, двое пострадали.
Как сообщают в телеграм-канале Life Shot, рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин.
"Когда утром продавец пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв", – говорится в сообщении.
По предварительной версии, утечка газа произошла из-за износа инженерных сетей. А первый этаж здания был закрыт антивандальными роллетами, поэтому там мог скопиться газ.