В России произошел взрыв в гостиннице – один погибший

В российском Геленджике произошел взрыв в гостиннице Азария". По неподтвержденной информацией, один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщают в телеграм-канале Life Shot, рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин.

"Когда утром продавец пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв" , – говорится в сообщении.

По предварительной версии, утечка газа произошла из-за износа инженерных сетей. А первый этаж здания был закрыт антивандальными роллетами, поэтому там мог скопиться газ.