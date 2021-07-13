Минздрав: вода в курортной Затоке непригодна для купания

Качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям у пляжей курортной Затоки Одесской области не соответствует нормативным требованиям, поэтому в трех рекреационных зонах отдыхающим не рекомендуется купаться, сообщает Укринформ.

"При осуществлении лабораторных исследований по состоянию качества морской воды в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении пресс-службы Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Отмечается, что 3 пробы морской воды не соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям (пгт. Затока Белгород-Днестровского района - прибрежная зона района "Центральный", прибрежная зона района "Солнечный", прибрежная зона район "Лиманский").

Как сообщалось, специалисты областного Центра контроля и профилактики болезней МЗ и Держпродспоживслужбы мониторят качество морской воды, в частности, у одесских пляжей "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" , "Золотой берег" и др.