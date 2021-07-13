Притягательно и ярко: как оживить офисный образ летом

Притягательной и стильной можно оставаться даже с документами в руках! Главное - знать простые секреты, как оживить любой, даже офисный, лук, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Дарья Шебина.

Простые правила, как оживить офисный лук летом 2021

Всегда есть четкая и острая линия в образе: каблуки, стрелки, лацканы, ремень, принт и так далее.

Контраст в цвете. Добавляем один акцентный цвет для привлечения внимания к образу.⠀

Не забываем про "женские штучки": каблуки, помада, ухоженная прическа, духи, хотя бы одна подчеркнутая часть тела - иначе есть риск превратиться в Людмилу Прокофьевну.⠀

Стильные детали, которые оживят офисный образ

Пояс

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Акцент на одной из частей тела.

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Яркие цвета

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Вырезы на брюках

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Изысканное декольте

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Автор: Татьяна Турчаникова