Притягательно и ярко: как оживить офисный образ летом

Притягательной и стильной можно оставаться даже с документами в руках! Главное - знать простые секреты, как оживить любой, даже офисный, лук, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Дарья Шебина.

Простые правила, как оживить офисный лук летом 2021

  • Всегда есть четкая и острая линия в образе: каблуки, стрелки, лацканы, ремень, принт и так далее.
  • Контраст в цвете. Добавляем один акцентный цвет для привлечения внимания к образу.⠀
  • Не забываем про "женские штучки": каблуки, помада, ухоженная прическа, духи, хотя бы одна подчеркнутая часть тела - иначе есть риск превратиться в Людмилу Прокофьевну.⠀

Стильные детали, которые оживят офисный образ

Пояс

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом
фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Акцент на одной из частей тела.

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом
фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Яркие цвета

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом
фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Вырезы на брюках

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом
фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Изысканное декольте

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом
фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Автор: Татьяна Турчаникова

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