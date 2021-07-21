Трендовые образы офисного стиля летом
Притягательной и стильной можно оставаться даже с документами в руках! Главное - знать простые секреты, как оживить любой, даже офисный, лук, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Дарья Шебина.
Простые правила, как оживить офисный лук летом 2021
- Всегда есть четкая и острая линия в образе: каблуки, стрелки, лацканы, ремень, принт и так далее.
- Контраст в цвете. Добавляем один акцентный цвет для привлечения внимания к образу.⠀
- Не забываем про "женские штучки": каблуки, помада, ухоженная прическа, духи, хотя бы одна подчеркнутая часть тела - иначе есть риск превратиться в Людмилу Прокофьевну.⠀
Стильные детали, которые оживят офисный образ
Пояс
Акцент на одной из частей тела.
Яркие цвета
Вырезы на брюках
Изысканное декольте
Автор: Татьяна Турчаникова