Стали известны подробности обвала отельного комплекса в Китае

В Китае стали известны подробности обвала здания отельного комплекса "Сыцзи Кайюань", пишут иностранные СМИ.

Большинство людей, которые во время обвала находились в здании, были гостями отеля. Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате обвала, девять пропали без вести.

Для спасательной операции использовали подъемные краны, лестницы, металлорежущие станки и поисковых собак. В общей сложности двадцать три человека оказались в ловушке. Шестеро спасены.

Для операции было мобилизовано более 600 человек, в том числе аварийно-спасательные бригады и 120 автомобилей.