Минздрав призывает Раду легализовать медицинский каннабис

Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

В Минздраве подчеркивают, что законопроект предоставляет доступ больным к медицинскому каннабису и регулирует его обращение.

"Легализация марихуаны в медицинских целях - это первая всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решения вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект" , - заявил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Также в ведомстве отмечают, что достаточно подтверждений того, что медицинский каннабис эффективен при лечении более 50 патологических состояний.