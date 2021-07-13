Ароматное желе из красной смородины на зиму

Смородину можно замораживать, перетирать с сахаром, готовить варенье и вино. Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому желе хорошо застывает, сообщает Сегодня.

Красная смородина сама по себе красивая ягода, стоит ли говорить, что желе из этой ягоды получается таким же невероятным? Смородина кисловатая, поэтому сахара требует немало, но его количество можно регулировать. Из-за того, что ягода богата пектином, желе из нее застывает быстро.

Желе из красной смородины на зиму

Ингредиенты

Смородина красная – 500 г

Сахар – 500 г (или меньше, если ягоды сладкие).

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