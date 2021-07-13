Ароматное желе из красной смородины на зиму
Смородину можно замораживать, перетирать с сахаром, готовить варенье и вино. Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому желе хорошо застывает, сообщает Сегодня.
Красная смородина сама по себе красивая ягода, стоит ли говорить, что желе из этой ягоды получается таким же невероятным? Смородина кисловатая, поэтому сахара требует немало, но его количество можно регулировать. Из-за того, что ягода богата пектином, желе из нее застывает быстро.
Желе из красной смородины на зиму
Ингредиенты
- Смородина красная – 500 г
- Сахар – 500 г (или меньше, если ягоды сладкие).
Способ приготовления
- Ягоды красной смородины промыть холодной водой и обсушить. Оборвать веточки и перебрать ягоды.
- Добавить сахар и тщательно перемешать, немного прижимая смородину ложкой, чтобы она пустила сок. Оставить на 10-15 минут.
- Когда появится сок, нужно еще раз хорошо перемешать ягоды и поставить миску с ними на максимальный огонь.
- Довести до сильного кипения и появления пенки. Помешивая, варить смородину 5 минут, затем снять с огня.
- Еще горячие вареные ягоды протереть через сито, чтобы выжать из них максимум сока.
- Протертое желе (без жмыха) еще раз поставить на огонь и прогреть, а затем перелить в стерилизованные банки. Если же длительное хранение не планируется, емкости можно просто прогреть в микроволновой печи или духовке.