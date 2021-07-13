Екатерина Кухар очаровала красивым образом в платье

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар порадовала поклонников новыми фотографиями. Она позировала на камеру в платье с изображением собак, красивым макияжем и прической, сообщает 24 Канал.

Танцовщица не часто публикует в сети новые фотографии, поэтому каждый пост привлекает особое внимание поклонников. На днях Екатерина запостила снимки, на которых, как всегда, очаровала нежностью и элегантностью.

Екатерина предстала перед объективом в приталенном платье бежевого цвета с изображением собак и красной полосой внизу. Такой look Кухар совместила с босоножками красного цвета на каблуках.

Фото из инстаграма Екатерины Кухар