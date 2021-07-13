Цены на аренду квартир в Киеве взлетели до годового рекорда

На столичном рынке недвижимости цены на квартиры растут не только в покупке, но и в случае аренды, сообщает Сегодня.

Средняя цена аренды квартир в Киеве установила годовой рекорд, подорожав в июле-2021 на 21% по сравнению с июлем-2020:

аренда 1-комнатной квартиры подорожала до 11 843 грн в месяц;

2-комнатной – 19 971 грн;

3-комнатной – 37 241 грн.

Таким образом, за год сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир (+27%). Теперь аренда трех однокомнатных в среднем обходится дешевле, чем одной трехкомнатной, свидетельствуют данные экономического трекера ЦЭС.

Эксперты также напоминают о низкой базе сравнения – весной и летом прошлого года по рынку аренды сильно ударил локдаун. Многие арендаторы потеряли работу в столице и были вынуждены вернуться в родные города, поэтому и спрос на квартиры сильно упал. Теперь рынок восстановился и даже наверстывает упущенное.