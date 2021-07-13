В СИЗО Симферополя вспышка коронавируса – там держат украинских политзаключенных

В СИЗО города Симферополя в оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса. Там держат украинских политзаключенных, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что систематически требует от оккупационных властей Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных.

"Впрочем обращения остаются без соответствующего реагирования" , - сообщила Денисова.

Также омбудмен добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.