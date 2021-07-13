Суд признал банкротом кондитерскую компанию "АВК"

Хозяйственный суд Донецкой области решением от 8 июля признал компанию "АВК" (Мариуполь) банкротом и открыл процедуру ликвидации, сообщает Finbalance.

Суд констатировал, что объем пассивов должника превышает его активы. Также имущества компании недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, а коэффициент обеспеченности собственными средствами является низким. Это снижает возможность неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности.

Установлено, что после публикации об открытии производства о банкротстве потенциальных предложений по восстановлению платежеспособности АВК путем проведения санации ни к распорядителю имущества, ни в суд не поступало.

В сентябре прошлого года ВС внес изменения в реестр требований кредиторов предприятия, признав такие претензии:

Всеукраинского банка развития – на 291,3 млн грн (4 очередь);

Райффайзен Банка Аваль (сейчас – Райффайзен Банк) – 356,7 млн грн (4 очередь);

Проминвестбанка – 1,34 млрд грн (4 очередь);

Сбербанка – 1,2 млрд грн (4 очередь).

В реестр требований кредиторов были отдельно внесены следующие претензии, обеспеченные залогом имущества должника:

Всеукраинского банка развития – на 199,5 млн грн;

Райффайзен Банка Аваль – 42,5 млн грн;

Проминвестбанка – 489,3 млн грн;

Сбербанка – 442,3 млн грн.

Производство по делу о банкротстве "АВК" (Мариуполь) было открыто в 2016 году.

По данным госреестра, бенефициарами предприятия являются Владимир Авраменко, контролировал выведенный с рынка банк "Траст", а также Валерий Кравец.