Под ВР проходит акция в поддержку принятия законопроекта о легализации каннабиса

Под зданием ВР проходит акция при поддержке нардепа от "Голоса" Ольги Стефанишиной, которая ранее была заместителем Ульяны Супрун в МОЗ - пациенты просят принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По словам Стефанишиной, законопроект планируют принимать после 16:00. Необходимо 226 голосов депутатов.

Среди пациентов также есть 4-летняя девочка София, которая борется со сложной формой эпилепсии. Документ известен также как "Закон для Софийки", которой необходимы препараты на основе медицинского каннабиса.

По информации СМИ, такие лекарства ждут более чем 2,5 млн украинцев, среди них есть те, кто страдают от заболеваний раком, глаукомой или рассеянным склерозом.