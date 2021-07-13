"ДНР" обвинила ВСУ в обстреле КПВВ "Еленовка" из минометов 120 мм, сообщает Деловая столица.

Боевики говорят, будто огонь в сторону поселка Еленовка к югу от Донецка зафиксировали представители "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Уточняется, что отстрел был зафиксирован в 07:40, со стороны подконтрольного армии Киева населенного пункта Тарамчук в направлении Еленовки выпущено 12 мин калибром 120 мм" , — пишут сепаратисты.

Отметим, что на самом деле никаких представителей "ДНР" в СЦКК нет, поскольку этот Центр — группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую изначально входили представители украинской и российской сторон. Российские представители покинули СЦКК и уехали в Россию в декабре 2017 года. Теперь в СЦКК только представители Украины. Они базируются в Соледаре, возглавляет группу генерал-майор Богдан Бондар.

На линии разграничения между так называемой "ДНР" и подконтрольной Киеву территорией существуют четыре пропускных пункта. Но террористы открывают только один — "Еленовка — Новотроицкое", и то только по понедельникам и пятницам. То есть во вторник, 13 июля, пункт пропуска не работает.