Канада отдаст другим странам вакцину AstraZeneca

Министерство иностранных дел Канады объявило о решении отдать другим странам 17,7 млн. доз вакцины AstraZeneca, сообщает Левый берег.

Вакцину передадут в фонд COVAX, который распределит их между странами, которые нуждаются в помощи с вакцинацией.

Правительство Канады также пообещало поддержать кампанию по сбору пожертвований, инициированный организацией ЮНИСЕФ Канада для вакцинации против ковида. Государство перечислит на счет ЮНИСЕФ столько же денег, сколько пожертвуют обычные канадцы (но не более 10 млн местных долларов).

Как отмечается, полностью профинансирована кампания по сбору средств позволит покрыть расходы на прививки примерно 4 млн человек. Эти деньги позволят ЮНИСЕФ оплатить транспортировку вакцин в страны назначения, обеспечить холодовую цепь при транспортировке и научить медицинских работников эффективному введению вакцин и безопасной утилизации игл и отходов.