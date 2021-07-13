Зеленский пообещал достроить музей жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский заявил, что к 90-й годовщине Голодомора будет завершено строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", сообщает Деловая столица.

Глава государства отметил, что строительство мемориала жертв Голодомора не завершается уже долгие годы.

"К 90-й годовщине Голодомора, геноцида, вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена и появится на склоне Днепра в Киеве в полном объеме" , — сказал он.

Зеленский отметил, что для Украины одним из важных культурных вопросов является сохранение национальной памяти.

"В следующем году Украина будет отмечать 90-ю годовщину Голодомора — геноцида 1932-1933 годов. Время отдаляет нас все дальше и дальше от тех трагических времен. Действительно, уже почти не осталось живых свидетелей, переживших Голодомор.

И сегодня мы сами ответственны за сохранение и передачи этой памяти — всем современным и будущим поколениям. Мы ответственны за донесение правдивой информации о нашей жизни, о нашей истории — правдивой информации именно о Голодоморе" , — добавил он.

Мемориальный комплекс посещают официальные делегации иностранных государств.