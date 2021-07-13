Илон Маск выразил свое недовольство работой в Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что работа СЕО его не удовлетворяет и он предпочел бы заниматься дизайном и разработкой, а не руководить корпорацией, сообщает УНИАН.

Об этом Маск заявил на судебном заседании относительно покупки Tesla компании SolarCity за $2,6 млрд.

"Я скорее ненавижу это, и предпочел бы тратить свое время на дизайн и разработку" , — сказал Илон Маск.

Иск против Маска

Ряд акционеров Tesla подали иск против него. Маска обвинили в том, что он заставил совет директоров компании одобрить покупку SolarCity, так как эта компания была основана его кузенами.

Истцы считают, что Tesla зря потратилась на покупку, так как приобретение SolarCity было экономически нецелесообразным.