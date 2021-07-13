Зеленский рассказал о договоренностях, достигнутых на переговорах с Меркель

Президент Владимир Зеленский заявил, что нашел взаимопонимание с канцлером Германии Ангелой Меркель во время встречи в Берлине. Но в то же время у них возникли разногласия в определенных вопросах, например, касаемо строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Обозреватель.

Их беседа продолжалась четыре часа, деталями относительно нее и достигнутых договоренностей президент поделился при общении со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

О "Северном потоке-2"

Президент подчеркнул: он рад тому, что в Берлине нашел понимание всех вопросов, с которыми приехал на обсуждение. Прежде всего речь идет о теме безопасности – не только Украины, но и всей Европы. В то же время Зеленский отметил, что у украинской и немецкой власти разные взгляды по "Северному потоку-2".

"Мы общались о важных вещах, нам удалось иметь после встречи общее понимание. Есть недопонимания по "СП-2", но наша сторона привела много аргументов. Будет встреча Меркель с Байденом (Джо, президентом США. – ред.), будет обсуждаться то, что строительство газопровода принесет Украине и Европе" , – отметил украинский лидер.

О транзите газа и "зеленой энергетике"

Ангела Меркель на встрече с Зеленским указала на необходимость обеспечения транзита газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2".

В ответ украинский лидер подчеркнул, что страна получает за транзит газа $2 млрд ежегодно, для нее "это очень важный вопрос".

"Украине для перехода на "зеленую энергетику" и собственный газ нужны средства и время, 10-15 лет. Если у нас не будет транзита газа, то нужны гарантии Европы и по цене на газ для нас" , – добавил президент.

О кластерах по Донбассу

Зеленский заявил, что Украина поддерживает предложение Германии и Франции о кластерах на временно оккупированных территориях, но "нормандская встреча" сегодня откладывается из-за позиции России.