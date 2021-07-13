Юрченко не собирается сдавать мандат и уверяет, что не употреблял наркотики

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко уверяет, что не употреблял наркотических веществ, когда попал в ДТП во Львове, и не намерен сдавать депутатский мандат из-за этого инцидента, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал журналистам возле Верховной Рады.

"Если вас, не дай бог, нападет преступник, или обворует вас, нападет физически на вас, сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права, - вы пойдете на работу писать заявление на увольнение? Анализы против меня сфальсифицированы и есть те, кто за это будет наказан" , - заявил Юрченко.

Он также сказал, что первым вызвал полицию на место происшествия после "нападения второго участника ДТП". По словам Юрченко, только после того, как полиция узнала, что он народный депутат, его начали подозревать в нетрезвом состоянии.

Депутат также утверждает, что правоохранители всячески мешали работе его адвокатов. Кроме того, Юрченко продемонстрировал результаты тестов на наркотики, которые он сделал в трех разных клиниках и подтверждающие, что он не употреблял наркотиков.

Депутат также отметил, что автомобиль, на котором он попал в ДТП, принадлежит не ему, а друзьям.