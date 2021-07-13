На Полтавщине устанавливают обстоятельства отравления рабочих мясокомбината

В Глобинскую городскую больницу госпитализированы 14 рабочих одного из цехов местного мясокомбината с предварительным диагнозом – отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщает Нацполиция.

Информация от медиков поступила в отдел полиции №1 Кременчугского районного управления 13 июля, в половине первого ночи. К предприятию немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции для изучения обстоятельств происшествия и сбора сведений, необходимых для принятия правового решения.

Актуально известно, что жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия.

На месте продолжает работать полиция.