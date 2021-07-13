У нас разные взгляды по "СП-2" – Зеленский о переговорах с Меркель
На транзите газа в Европу Украина ежегодно зарабатывает 2 млрд долларов. В случае запуска "Северного потока-2" страна может потерять эту статью дохода. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами после форума "Украина 30. Гуманитарная политика", сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", но тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов для Германии. Будет встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена и там будет обсуждаться, что несет "Северный поток-2", что он принесет Украине, как гарантировать энергетическую безопасность граждан Украины, и чтобы мы не теряли (ничего. - Ред.) после его запуска", - отметил Зеленский.
Говоря о позиции Германии по "Северному потоку-2", Зеленский отметил:
"для них это экономический проект, но они согласны, что в настоящее время это не сугубо экономический проект.... Для нас это 2 млрд долларов за транзит в год. Большие деньги".