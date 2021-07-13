Талибан призвал Турцию не оставлять свой военный контингент

Талибан предостерег власти Турции от попыток оставить свой военный контингент в Афганистане, откуда уже на 90% вышли войска США, сообщает Лига.net.

Радикальные исламисты заявили, что атакуют турок, если те останутся в Кабуле, так как "решение турецкого руководства опрометчиво, нарушает наш суверенитет и территориальную целостность, и противоречит нашим национальным интересам".

Такая угроза прозвучала после того, как еще 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку. Нынешние власти страны позитивно это восприняли. Турки задействованы там с 2013 года.

В Госдепе США "приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и "сохранении безопасности" в стране.

Талибы заверили, что рассматривают пребывание войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию" . Они обещают " бороться с захватчиками на основании изданной в 1422 году фетвы полутора тысяч выдающихся ученых – фетвы, по которой последние 20 лет мы вели джихад".