Талибан призвал Турцию не оставлять свой военный контингент
Талибан предостерег власти Турции от попыток оставить свой военный контингент в Афганистане, откуда уже на 90% вышли войска США, сообщает Лига.net.
Радикальные исламисты заявили, что атакуют турок, если те останутся в Кабуле, так как
"решение турецкого руководства опрометчиво, нарушает наш суверенитет и территориальную целостность, и противоречит нашим национальным интересам".
Такая угроза прозвучала после того, как еще 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку. Нынешние власти страны позитивно это восприняли. Турки задействованы там с 2013 года.
В Госдепе США
"приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и
"сохранении безопасности" в стране.
Талибы заверили, что рассматривают пребывание войск любой страны в Афганистане
"под каким бы то ни было предлогом как оккупацию". Они обещают "
бороться с захватчиками на основании изданной в 1422 году фетвы полутора тысяч выдающихся ученых – фетвы, по которой последние 20 лет мы вели джихад".
Талибы призвали Эрдогана
"отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам", а если Анкара не прислушается, то, говорят, ответственность за дальнейшее будет
"на тех, кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".