Kia показала обновленный Ceed 2022

Третьему поколению Ceed уже больше трех лет и Kia готова представить обновление для этой модели. Накануне дебюта южнокорейский производитель показал изображение машины в версиях GT Line и GT, сообщает 24 Канал.

Качество снимка оставляет желать лучшего. Однако мы можем увидеть основные внешние изменения. На снимке изображены три формы модели. Слева направо мы имеем дело с особым универсалом ProCeed GT, хэтчбеком Ceed GT Line и обычным универсалом Ceed с плагин-гибридной установкой и комплектацией GT Line.

Заметно изменилась форма решетки радиатора и переднего бампера. При этом плагин-гибрид, похоже, имеет закрытую панель на месте решетки. Kia также изменила фары Ceed, поскольку светодиодный компонент в стиле Porsche, похоже, исчез. Форма фар осталась от актуальной модели, изменилось только внутреннее наполнение.

По-прежнему флагманский GT имеет красные акценты на бампере и сторонах, чтобы обозначить его спортивную версию. Естественно, что все три машины получат обновленный логотип марки.

Единственный стиль кузова, которого не хватает на этом изображении – это кроссовер. Очевидно, XCeed появится чуть позже, ведь он был представлен лишь два года назад.

Серьезных изменений внутри и под капотом не ожидается. Недавно модель получила новый 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 160 лошадиных сил, который заменил меньший 1,4-литровый агрегат. Кроме того, по слухам, 11,6-литровый турбомотор версии GT должен получить технологию управления клапанами CVVT, которая позволяет экономить топливо.