Полезные свойства красной смородины для здоровья

По питательным и лечебным свойствам красная смородина – одна из самых ценных ягодных культур. Она богата органическими кислотами, сочетание которых обусловливает приятный, освежающий вкус. Ягода содержит витамин А, С, Е, а также железо, калий, янтарную и яблочную кислоту, сообщает Sputnik .

В продукте, помимо прочего, большое количество антиоксидантов, способных тормозить старение и противостоять раковым клеткам. Большую пользу вышеуказанные кислоты приносят пожилым людям.

В красной смородине очень много железа, калия, которые благотворно влияют на сердце и выводят из организма лишнюю жидкость, не позволяя появляться отекам и мешкам под глазами.

Красная смородина пробуждает аппетит и способствует усвояемости животного белка.

Сок из красной смородины обладает жаропонижающим, противовоспалительным и потогонным действием, помогает при малокровии. Он полезен при мочекаменной болезни, так как способствует выведению уратов (солей мочевой кислоты). Его рекомендуют применять спортсменам для поддержания тонуса при марафонских забегах, для ускорения восстановления сил после соревнований.

Лечебные свойства красной смородины проявляются не только в ягодах: очень полезны для здоровья свежесобранные и сушеные листья этого растения.

Противопоказания

Несмотря на большой спектр полезных свойств, существуют противопоказания к употреблению этой маленькой ягоды. Так, сок из красной смородины противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при острых гастритах и гепатитах, а также при пониженной свертываемости крови.