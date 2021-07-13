У парламента Литвы – митинг с требованием не впускать нелегальных мигрантов

Около 30 человек у здания литовского парламента требуют не впускать в Литву нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, прибывающих из Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

Митинг организовала непарламентская партия Национальное объединение Pro Patria.

Лидер этого движения Витаутас Раджвилас отметил, что, по его мнению, Литва должна направить миру сигнал о том, что не принимает незаконных мигрантов.

"Это вопрос политической воли" , - сказал он журналистам, добавив, что литовское правительство должно остановить мигрантов силой на границе, чем заявить миру, что "не будет принимать нелегальных мигрантов".

Раджвилас также считает, что выход из ситуации должен быть в заключении нелегальных мигрантов в тюрьму за пересечение границы и последующей депортацией.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 716 мигрантов - в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Белоруссии по причине санкций ЕС.