Меган Фокс очаровала невероятным образом в корсетном платье

Американская актриса и модель Меган Фокс порадовала своих фанатов новым безупречным образом. Знаменитость отправилась на свидание со своим бойфрендом Колсоном Бейкером в красивом бежевом платье, сообщает 24 Канал.

Для светского выхода Меган Фокс выбрала корсетное платье-футляр на тонких бретелях бежевого цвета. Изделие от известного итальянского бренда украшено множеством завязок и шнуровок, которые подчеркивали стройную талию актрисы. Ее образ подчеркнули серебряное колье на шее и черная минималистичная сумка.