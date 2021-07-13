Меган Фокс очаровала невероятным образом в корсетном платье

Американская актриса и модель Меган Фокс порадовала своих фанатов новым безупречным образом. Знаменитость отправилась на свидание со своим бойфрендом Колсоном Бейкером в красивом бежевом платье, сообщает 24 Канал.

Для светского выхода Меган Фокс выбрала корсетное платье-футляр на тонких бретелях бежевого цвета. Изделие от известного итальянского бренда  украшено множеством завязок и шнуровок, которые подчеркивали стройную талию актрисы. Ее образ подчеркнули серебряное колье на шее и черная минималистичная сумка. 

Ефектний образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму
образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма

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