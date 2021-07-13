Тайные встречи: кто посещает ОП

Журналисты BIHUS info решили разобраться, кто посещает Офис Президента не только с открытого входа, но и с черного.

Расследование теневых назначений и тайных посещений Офиса Зеленского - в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянской.

Так, по данным журналистов, частым гостем ОП был давний знакомый президента и куратор "Слуг" Илья Павлюк. Именно после посещения его офиса журналисты заметили, как депутаты синхронно голосовали в интересах олигарха Ахметова.

Как утверждают СМИ, бизнесмен Илья Павлюк координирует около тридцати народных депутатов, и трижды в течение месяца он встречался с экс-помощником нардепа от "ОПЗЖ" Тарасом Козаком и руководителем близкой к Виктору Медведчуку общественной организации Яном Марченко.

Следует отметить, что еще зимой пресса зафиксировала регулярные визиты "слуг народа" в офис Павлюка перед важными голосованиями.

Кроме того, журналисты предполагают, что Павлюк может быть тайным переговорщиком между ОП и депутатами ОПЗЖ.

Также журналисты установили, что в офис Павлюка приходил и экс-председатель СБУ Днепропетровщины Владимир Верхогляд, кандидатуру которого сегодня сейчас рассматривают на должность председателя Харьковской ОГА.