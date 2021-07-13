Назначен новый заместитель главы НБУ

Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы НБУ Сергея Николайчука. Он заменил на этом посту Дмитрия Сологуба, у которого истек срок полномочий, сообщает РБК-Украина.

Кандидатуру Николайчука подал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как отметил глава НБУ, Николайчук - опытный профессионал, имеющий значительный практический опыт работы не только в Национальном банке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке.

"Он внес значительный вклад во внедрение режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке" , - добавил глава НБУ.

Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", к которому относятся: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управления европейской интеграции и международных программ.

Николайчук в 2004 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью магистра по экономике. В 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук.

С 2004 по 2019 работал в НБУ, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 до апреля 2020 года занимал должность заместителя министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечения инвестиций в страну.

С апреля 2020 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках и на глобальных рынках капитала, подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку соответствующих рекомендаций для клиентов компании.

Автор: Александр Белоус