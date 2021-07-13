Суд отменил штраф ОККО за сговор на рынке СУГ

Хозяйственный суд Киева признал частично недействительным решение Антимонопольного комитета Украины от 21 июня 2018 года в части признания действий частного предприятия «ОККО Контракт» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, сообщает Oilpoint.

Суд рассмотрел иск частного предприятия «ОККО Контракт» к Антимонопольному комитету Украины.

В решении суда отмечается, что само по себе сходство действий субъектов хозяйствования на рынке еще не означает наличия сговора между ними. Довольно часто поведение конкурентов на рынке товара может быть схожим, однако такое сходство не является результатом договоренности между ними, а обусловлено другими объективными факторами, в частности, влиянием на таких субъектов хозяйствования объективных условий ведения хозяйственной деятельности на рынке (то есть, специфики рынка).

Суд посчитал, что вывод АМКУ о наличии в действиях ЧП по повышению цен на СУГ при его реализации в августе 2017 года нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, основан исключительно на отсутствии, по мнению АМКУ, объективных причин на рынке для совершения таких действий. Антимонопольный орган не привел доказательств согласования ЧП своего ценового поведения на рынке с кем-либо из операторов.

Квалификация же действий субъектов хозяйствования как антиконкурентных согласованных действий предусматривает обязательное установление и доведение органом АМК того факта, что такие субъекты согласовали свое поведение на рынке и совершения ими подобных действий было бы невозможным без такой договоренности.

Таким образом суд признал недействительным подпункт 2.12. пункта 2 резолютивной части решения от 21.06.2018 года №315-р, о наложении штрафа на ЧП «ОККО Контракт» в сумме 14 154 грн и постановил взыскать с Антимонопольного комитета Украины в пользу Частного предприятия «ОККО Контракт» 1762 грн судебного сбора.