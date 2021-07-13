Секреты правильного ухода за волосами на море и после него

Морская вода и ласковое солнышко положительно влияют на нервную систему, кожу и общий тонус организма. Чего нельзя сказать про волосы. Из отпуска мы обычно приезжаем домой с тусклыми и сухими локонами, а потом отчаянно "‎гуглим"‎‎ спасение, сообщает УНИАН.

Как сохранить здоровье волос на время летнего отдыха и после него - далее в статье.

Уход за волосами на море - 5 «‎заповедей» для красоты локонов

Купите себе красивый головной убор и не выходите без него на улицу;

Это может быть шляпка, косынка или бандана - главное, чтобы она покрывала корни волос и макушку головы. Такое действие убережет кожу головы от нагревания, а волосы у корней от пересушивания. Обладательницы длинных волос могут заплести косу и спрятать ее под головной убор, тогда локоны по длине не будут выгорать.

Не окрашивайте волосы перед поездкой;

Мы понимаем, что даже в отпуске хочется выглядеть, как суперзвезда, но свежий красящий пигмент в сочетании с регулярным воздействием солнечных лучей - это бомба замедленного действия для шевелюры. К тому же, морская вода и ультрафиолет быстро вымывают цвет, так что, после приезда домой все равно придется краситься снова.

Обязательно пользуйтесь масками и бальзамами;

После каждого мытья головы наносите средство на 5-7 минут, чтобы оно впиталось в волосы. Уходовая косметика создает защитную пленку на локонах, ультрафиолету сложнее попасть внутрь и разрушить структуру волос. Кстати, не стоит на море пользоваться жесткими пенящимися шампунями.

Помните про солнцезащитный спрей;

Да-да, для тела и лица - само собой. Мы говорим о волосах. В отпуск приобретите для себя специальную сыворотку или спрей с SPF-фильтром и наносите его на волосы перед тем, как выходить на улицу.

Никакой укладки.

Кроме фена (а лучше и его не брать) вам на период отдыха не нужны никакие укладочные инструменты и средства. Во-первых, плойка и утюжок пересушивают и без того ослабленные солнцем и морем волосы. Во-вторых, сейчас в моде натуральная небрежность и слегка влажные локоны - почему бы этим не воспользоваться?