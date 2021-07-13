В Николаеве русский язык лишили статуса регионального

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение горсовета Николаева №19/4 от 21 августа 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве". Об этом, ссылаясь на пресс-службу Николаевской областной прокуратуры, сообщает Вести.

В сообщении говорится, что в СМИ неоднократно писалось, что депутаты Николаевского городского совета не могут лишить русский язык статуса регионального.