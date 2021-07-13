Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Президент РФ Владимир Путин потратил очень много времени на сбор данных для своей вчерашней статьи об Украине, написанной на украинском языке, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Считаю, если президент России уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решения. У меня не было времени прочитать всю данную статью, но те части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу.

Действительно президент РФ потратил много времени, там много архивной работы. Я могу только позавидовать, что президент такой большой страны может себе позволить потратить столько времени на такой объем такой детальной работы" , - отметил Зеленский.

"Что касается настоящего времени, мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу (Путина и Зеленского - ред.) у президента РФ что-то не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время, теперь я вижу результат. Мне кажется, что некоторые вещи, о которых он писал, мы могли бы проговорить. Я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться для написания следующих статей" , - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что раз статья Путина написала на украинском языке, Украина должна каким-то образом ответить на нее.