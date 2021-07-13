Экс-капитан "Динамо" объяснил, как его сын оказался в академии "Шахтера"

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк заявил, что его бывшая жена Ирина по ошибке отдала их общего сына в академию "Шахтера". По словам футболиста, она не знала, кому принадлежит эта школа, и отвела Илью в школу "горняков", поскольку она находилась близко к дому, сообщает Обозреватель.

В интервью на YouTube-канале SportArena Николай признался, что узнал об этом, увидев новость в Instagram. Экс-игрок "Динамо" сказал, что решил ничего не менять, поскольку его сыну нравится там заниматься.

"Честно, о том, что мой сын тренируется в академии "Шахтера", я узнал из Instagram, потому что мы с Ирой тогда почти не общались. Я смотрю и вижу: "Бывший игрок "Динамо" отдал сына в академию "Шахтера". Я позвонил Ире и оказалось, что она сама об этом не знала. Она услышала, что в 100 метрах от нашего дома открылась какая-то академия и отвела его туда. Когда я позвонил Ире и сказал об этом, то она посмеялась и извинилась передо мной. Потом мы поняли, что ему там нравится, и подумали: "Почему нет". Сын даже не знает, что это за академия" , – объяснил Морозюк.

Отметим, что Николай является воспитанником "Динамо". Он выступал за киевлян в 2005-2010 и 2015-2019 годах.