Лучшие бюджетные б/у авто по соотношению "цена - качество"

В последние месяцы спрос на подержанные автомобили растет, а предложение падает, а это означает, что цены подскочили. Так, в США стоимость б/у авто выросла почти на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщает Обозреватель.

Но это не значит, что сейчас нельзя найти безопасную и надежную подержанную машину по относительно скромной цене. Ресурс Cars.com﻿ подобрал хорошие автомобили разных типов и размеров со средним прейскурантом около $10 тысяч по состоянию на июнь.

Kia Soul 2014-15 годов выпуска

Тип: Четырехдверный, пятиместный хэтчбек

Средняя цена: около 11 000–12 000 долларов США.

Soul был переработан в 2014 году, но остался квадратным хэтчбеком SUVish. Этого достаточно, чтобы работать как малолитражный внедорожник, если вам не нужен полный привод. Обновления сделали его более совершенным с точки зрения плавности хода, снижения шума и качества салона, чем в предыдущих моделях.

2014 Kia ​​Soul. Источник: cars.com

Chevrolet Volt 2012-13 годов выпуска

Тип: Четырехдверный, четырехместный гибридный хэтчбек.

Средняя цена: около 9 500-10 500 долларов США.

Если вы хотите большую часть времени ездить на электроэнергии, то гибрид Chevrolet Volt может быть для вас. Его электродвигатель имеет мощность 149 лошадиных сил. Полная зарядка аккумулятора занимает от 10 до 12 часов в бытовой розетке на 120 вольт или около четырех часов в розетке на 240 вольт. Относительно тяжелый автомобиль, Volt чувствует себя солидно на дороге, с плавным ходом и тихой кабиной, хотя газовый двигатель-генератор несколько гудит при использовании.

2012 Chevrolet Volt. Источник: cars.com

Mazda 3 2012-13 годов выпуска

Тип: четырехдверный, пятиместный седан или хэтчбек

Средняя цена: около 9500–11000 долларов.

Несмотря на относительно скромный стиль в те годы, Mazda 3 – это выбор для удовольствия от вождения с ее четкой управляемостью, устойчивой ездой и выбором двигателей. Mazda предлагала компактный автомобиль во многих вариантах – в виде седана или хэтчбека с четырьмя доступными четырехцилиндровыми двигателями, механической или автоматической коробкой передач и несколькими уровнями отделки салона.

2012 Mazda 3. Источник: cars.com

Toyota Corolla 2012-13 годов выпуска

Тип: Четырехдверный, пятиместный седан

Средняя цена: около 10 000–11 000 долларов США.

Corolla 2012-13 остается солидным седаном, но у него грубоватый 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, и в большинстве примеров вы найдете олдскульную (даже для своего времени) четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Основная причина рассмотреть эти авто – их заслуженная репутация почти пуленепробиваемой надежности. Если вы ищете недорогой пригородный автомобиль, это может иметь решающее значение.

2013 Toyota Corolla. Источник: cars.com

Toyota Prius 2012-13 годов выпуска

Тип: четырехдверный, пятиместный гибрид или подключаемый гибридный хэтчбек.

Средняя цена: около 10 500-12 500 долларов США.

Prius – пионер газо-электрических гибридных автомобилей. А хэтчбек третьего поколения сохранил эксцентричный дизайн внутри и снаружи. Интерьер подходит для семейного отдыха, его вместительность близка к среднему автомобилю. Но невысокая мощность, нечеткое рулевое управление и немые рекуперативные тормоза делают его автомобилем для покупателей, которые больше заботятся о пробеге, чем об управляемости.

2013 Toyota Prius. Источник: cars.com

Chevrolet Equinox и GMC Terrain 2012-13 годов выпуска

Тип: Четырехдверный пятиместный внедорожник

Средняя цена: около 10 000–11 000 долларов США (Equinox) или 11 000–12 000 долларов США (Terrain).

Если вы действительно хотите компактный внедорожник и задаетесь вопросом, сможете ли вы получить по этой цене хорошие показатели надежности и безопасности, то вот вам Equinox и Terrain – компактные близнецы от материнской компании GM. Несмотря на то, что они практически идентичны внутренне, внедорожники очень различаются по внешнему виду, но оба прочные.

2013 GMC Terrain. Источник: cars.com

Buick LaCrosse 2012 года выпуска

Тип: Четырехдверный, пятиместный седан

Средняя цена: 12 000 долларов США.

Премиум-модель LaCrosse – это "подросток" по размеру, не такой большой, как большинство обычных полноразмерных седанов того времени, но более удобный и солидный, чем типичный автомобиль среднего размера. У него красивый тихий салон с качественными материалами и такими деталями, как простроченная обивка приборной панели и обтянутые тканью стойки крыши.

2012 Buick LaCrosse. Источник: cars.com

Buick Regal 2012-13 года выпуска

Тип: Четырехдверный, пятиместный седан

Средняя цена: около 10 000–12 000 долларов США.

Меньше, чем LaCrosse, но не совсем компактен. Regal – удобный, стильный седан среднего размера с европейским вкусом, который является шагом вперед по сравнению с обычными седанами. Модель 2012 года принесла новый 2,4-литровый мягкий гибридный четырехцилиндровый двигатель с увеличенным пробегом.

2012 Buick Regal. Источник: cars.com

Ford Fusion 2013 года выпуска

Тип: Четырехдверный, пятиместный седан

Средняя цена: около 11000 долларов США.

В 2013 году Fusion претерпел полный редизайн и обновленные технические характеристики, при этом сохранены отличная ходовая часть седана и управляемость выше среднего. Ford также предложил Fusion Hybrid с большим пробегом.

2013 Ford Fusion. Источник: cars.com

Mazda 6 2012-13 года выпуска

Тип: Четырехдверный, пятиместный седан

Средняя цена: около 8 000–10 000 долларов США.

Mazda 6 – это спортивный выбор среди седанов среднего размера с более проворным и острым рулевым управлением, а также более стильным внешним видом, чем у более мягких конкурентов того времени. Он предлагает хорошо отделанный, вместительный салон и объем багажника выше среднего для своего класса.