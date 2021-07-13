Разумков созывает внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве на четверг внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

"Подписал распоряжение о созыве в четверг внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00", – сообщил Разумков.

По его словам, согласно повестке дня, в общей сложности к рассмотрению предложено 13 законопроектов.