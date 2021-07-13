Компания Ахметова отсудила в Укрэнерго 400 млн грн

Хозяйственный суд Киева 5 июля частично удовлетворил иск ДТЭК Днепроэнерго Рината Ахметова к Укрэнерго и решил взыскать с ответчика в пользу истца 399,4 млн грн задолженности, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ДТЭК Днепроэнерго исковые требования мотивировало тем, что Укрэнерго ненадлежащим образом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке.

Укрэнерго в свою очередь указывало, что "неполная и несвоевременная уплата средств участниками балансирующего рынка на счет ответчика со специальным режимом использования препятствует своевременному и полному расчету с истцом" . Госкомпания замечала, что осуществляет оплату в пользу истца "ежедневно в пределах доступной суммы средств на текущем счете со специальным режимом использования".