Компания Ахметова отсудила в Укрэнерго 400 млн грн
Хозяйственный суд Киева 5 июля частично удовлетворил иск ДТЭК Днепроэнерго Рината Ахметова к Укрэнерго и решил взыскать с ответчика в пользу истца 399,4 млн грн задолженности, сообщает Finbalance.
Согласно судебным материалам, ДТЭК Днепроэнерго исковые требования мотивировало тем, что Укрэнерго ненадлежащим образом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке.
Укрэнерго в свою очередь указывало, что
"неполная и несвоевременная уплата средств участниками балансирующего рынка на счет ответчика со специальным режимом использования препятствует своевременному и полному расчету с истцом". Госкомпания замечала, что осуществляет оплату в пользу истца
"ежедневно в пределах доступной суммы средств на текущем счете со специальным режимом использования".
Суд удовлетворяя иск ДТЭК Днепроэнерго, в том числе указал, что закон "О рынке электрической энергии" не содержит императивного запрета на расчет ответчика с поставщиком электрической энергии (истцом) только денежными средствами, которые поступают от других участников балансирующего рынка на текущий счет со специальным режимом использования, а
"наоборот, предусмотрена возможность ответчика для надлежащего выполнения денежных обязательств, вносить денежные средства из других собственных счетов".